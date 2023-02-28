Защитник «Челси» Тиагу Силва пропустит до 6 недель

Защитник «Челси» Тьяго Силва был травмирован в матче 25-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2), сообщает пресс-служба лондонцев.

Вчера, 27 февраля, бразилец прошел обследование на территории тренировочного центра клуба. Результаты обследования подтвердили повреждение связок колена.

На восстановление Силвы потребуется не менее 6 недель. Он пропустит ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией», который пройдет 7 марта.

В этом сезоне АПЛ 38-летний футболист провел 21 матч в АПЛ, отметившись 2 ассистами.