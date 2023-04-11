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Сегодня, 19:37

Чилуэлл: «Я чувствую себя очень комфортно в «Челси»

Мария Гусева
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Защитник «Челси» Бен Чилуэлл прокомментировал продление контракта с клубом. Срок нового соглашения рассчитан до лета 2027 года.

«Я чувствую себя очень комфортно в «Челси». Я наслаждаюсь своим временем на поле здесь, поэтому я очень рад, что клуб хочет, чтобы я был частью этого проекта в долгосрочной перспективе. Я просто счастлив продлить контракт. Мы много работаем для достижения успеха, и я буду делать все возможное, чтобы вызвать больше улыбок на лицах болельщиков, которые очень тепло приняли меня».

Чилуэлл выступает за «Челси» с лета 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего англичанина в 35 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Чилуэлл провел за команду 19 матчей в АПЛ, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

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