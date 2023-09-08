Защитник Цимикас хочет продлить контракт с «Ливерпулем» до 2027 года

Защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас намерен остаться в клубе.

Как сообщает Transfer News Live, 27-летний грек хочет подписать новый контракт с красными до июня 2027 года. Действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

Цимикас играет за «Ливерпуль» с 2020 года. Всего на его счету 62 матча за команду и 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.