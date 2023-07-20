Защитник Доэрти вернулся в «Вулверхэмптон»

Сегодня, 18:17
«Вулверхэмптон» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Мэттом Доэрти.
Соглашение 31-летнего ирландца рассчитано на три года. Доэрти уже выступал за «Вулверхэмптон» с 2010 по 2020 год.
С 2020 года защитник выступал за «Тоттенхэм». В январе 2023 года футболист на правах свободного агента перешел в «Атлетико». 1 июля игрок стал свободным агентом.
Всего в сезоне-2022/23 Доэрти провел 18 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро.