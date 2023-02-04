Защитник «Эвертона» Тарковски прокомментировал победу над «Арсеналом»

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Защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в матче 22-го тура АПЛ. Он стал автором единственного гола в этой встрече.
«Это было тяжело для нас, болельщиков и всех сотрудников клуба. Надеюсь, это поворотный момент для клуба, здесь много талантов. Мне нужно забивать больше. Это отличное время для этого и отличный день. В понедельник снова за работу, и мы продолжим. Временами нам не хватало немного мужества, а это то, чего хотят болельщики. Сегодня мы увидели, что это такое», — приводит слова Тарковски BBC.
«Эвертон» одержал победу впервые с октября 2022 года. Команда теперь занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.
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