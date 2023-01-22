Защитник «Эвертона» Холгейт может перейти в «Ноттингем Форест»

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Защитник «Эвертона» Мэйсон Холгейт может покинуть клуб этой зимой, сообщает Football Insider.
По данным источника, «Ноттингем Форест» заинтересован в услугах 26-летнего англичанина и попытается подписать футболиста в текущее трансферное окно.
В сезоне-2022/23 Холгейт принял участие в 5 матчах «Эвертона» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования