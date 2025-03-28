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28 марта, 16:56

Защитник Керкез не исключил ухода из «Борнмута» летом — ранее им интересовались «Реал» и «Ливерпуль»

Руслан Минаев
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Защитник «Борнмута» Милош Керкез рассказал, что мечтает играть в топ-клубе. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Реала», «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

«Ребенком я всегда мечтал играть на высшем уровне, выигрывать трофеи и играть в лучших командах. Посмотрим, что произойдет летом», — цитирует защитника журналистка Каоимхе О`Нилл.

В этом сезоне 21-летний венгр провел за «Борнмут» 32 матча, забил 2 мяча и сделал 6 голевых пасов.

Его контракт с клубом истекает летом 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Футбол
ФК Борнмут
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