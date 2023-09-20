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Сегодня, 09:19

Защитник Конса готов подписать новый контракт с «Астон Виллой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Асто Виллы» Эзри Конса готов подписать новый контракт с клубом, сообщает журналист Mail Sport Том Колломосс.

По данным источника, 25-летний футболист доволен количеством игрового времени в команде Уная Эмери.

Конса, перешедший в «Астон Виллу» в 2019 году, в настоящее время имеет контракт до 2026 года. В текущем сезоне защитник сыграл 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Футбол
ФК Астон Вилла
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 - : -
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 - : -
24.09 16:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
24.09 16:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
24.09 16:00
Челси – Астон Вилла
 - : -
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