Защитник Конса готов подписать новый контракт с «Астон Виллой»

Защитник «Асто Виллы» Эзри Конса готов подписать новый контракт с клубом, сообщает журналист Mail Sport Том Колломосс.

По данным источника, 25-летний футболист доволен количеством игрового времени в команде Уная Эмери.

Конса, перешедший в «Астон Виллу» в 2019 году, в настоящее время имеет контракт до 2026 года. В текущем сезоне защитник сыграл 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.