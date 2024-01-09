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Сегодня, 16:42

Защитник «Ливерпуля» Александр-Арнолд из-за травмы выбыл на несколько недель

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд из-за повреждения пропустит ближайшие матчи команды, сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.

«У него небольшой разрыв боковой связки колена, и ему потребуется время на восстановление. Он пропустит несколько недель. Он немного отдохнет и, надеюсь, сможет вернуться на прежний уровень, потому что этот парень был ключевым во всех последних матчах. Нам будет очень не хватать его», — сказал член тренерского штаба «Ливерпуля» Пеп Лийндерс.

В начале января стало известно, что 25-летний англичанин попал в список номинантов на звание лучшего игрока АПЛ в декабре. В текущем сезоне защитник провел 25 матчей за красных, забил 2 мяча и сделал 9 голевых передач.

Футбол
ФК Ливерпуль
Трент Александр-Арнолд
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