Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

31 марта, 23:37

Александр-Арнолд — об уходе Клоппа из «Ливерпуля»: «Это нас шокировало»

Telegram Дзен

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд рассказал о том, как команда отреагировала на новость об уходе Юргена Клоппа с поста главного тренера красных.

«Новость шокировала нас. Мы хотим помочь ему уйти на достойной ноте, хотим устроить ему большие проводы. Он так много сделал для клуба», — приводит слова Александра-Арнолда Sky Sports.

56-летний Клопп объявил о том, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона-2023/24. Немец возглавляет клуб с октября 2015 года.

После 29 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает первое место, набрав 67 очков. Красные опережают ближайшего преследователя «Арсенал» на 2 очка.

ФК Ливерпуль
Трент Александр-Арнолд
0
Читайте также
Первые Олимпийские киберспортивные игры могут пройти в 2025 году
Российский роллер погиб во время соревнований в Санкт-Петербурге
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Болельщики призвали Мусаева уйти в отставку, а Сперцян все еще говорит о чемпионской гонке. Что произошло после матча «Локомотив» - «Краснодар»
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиола назвал причины ничьей в матче с «Арсеналом»

Экс-игрок «Челси» Лебеф раскритиковал футболистов команды