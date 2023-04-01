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Каррагер о «Сити»: «Гвардиола считает победу в ЛЧ чрезмерным требованием, но это не так»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о возможном требле у «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» сейчас так доминирует, что нормализовал идею о требле из АПЛ, Лиги чемпионов и Кубка Англии. Это свидетельствует о стандартах, которые Гвардиола установил на вершине английского футбола. Он поднимал ожидания в кульминационный момент каждого сезона до такой степени, что на него оказывается давление, требующее соответствовать или превосходить некоторые из самых выдающихся достижений в спортивной истории этой страны.

Для большинства команд и тренеров любой крупный трофей в сезоне — это успех. Но не для «Сити» и Гвардиолы. Если «Сити» завершит этот сезон только с Кубком Англии, это будет ощущаться как огромный провал, особенно как для сезона, в котором они добавили Эрлинга Холанда. Требл изменил правила игры в пользу «Манчестер Юнайтед» и Фергюсона.

Гвардиола недавно признал, что его работа в «Сити» будет оцениваться по тому, принесет ли он клубу с «Этихада» трофей Лиги чемпионов. Похоже, он считает это несправедливым и чрезмерным требованием. Извините, но это не так», — написал Каррагер в своей колонке в The Telegraph.

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Джейми Каррагер
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