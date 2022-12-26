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26 декабря, 23:24

Робертсон порадовался после того, как побил рекорд АПЛ по голевым пасам среди защитников

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон рассказал, как относится к тому, что он установил рекорд АПЛ по количеству голевых передач для защитника.

«Фланговые защитники развиваются, речь идет не только о защите, но и о движении вперед. Я хочу защищаться в первую очередь, но движение вперед также является важной частью моей игры.

Я знал, что сравнялся с рекордом двумя передачами перед перерывом на время ЧМ. Не скрою, что я был сосредоточен на том, чтобы попытаться побить его. Приятно выйти на первое место», — приводит слова Робертсона BBC.

В матче 17-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:1) Робертсон сделал свой 54-й ассист в АПЛ, обойдя экс-защитника «Эвертона» Лейтона Бэйнса (53).

Эндрю Робертсон
ФК Астон Вилла
ФК Ливерпуль
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