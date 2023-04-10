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Защитник «Ливерпуля» Конате: «Я учусь у ван Дейка и буду продолжать учиться у него»

Мария Гусева
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Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате поделился мнением о своем одноклубнике Вирджиле ван Дейке.

«Когда ты играешь рядом с ним и видишь, что он делает, это потрясающе, — цитирует GFFN Конате. — И, конечно же, я учусь у него и буду продолжать учиться у него. В раздевалке я тоже сижу рядом с ним. Когда мы начали играть вместе, я увидел, как легко ему играть и защищаться от определенных нападающих. Это совершенно необычно».

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. В сезоне-2022/23 он провел за команду 33 матча во всех турнирах и забил 3 гола.

«Ливерпуль» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка в 29 матчах.

Вирджил ван Дейк
Футбол
ФК Ливерпуль
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