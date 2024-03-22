Защитник «Ливерпуля» Конате: «Роналдо заставил меня полюбить футбол»

Защитник «Ливерпуля» Имбраима Конате рассказал, что благодаря бывшему нападающему «Реала» Роналдо он полюбил футбол.

«Роналдо или Мальдини? Бразилец! Я всегда выберу его. Именно он заставил меня полюбить футбол. Однажды с другом моего брата мы говорили о футболе, и он спросил меня, знаю ли я Роналдо. Я сказал, что нет, и он показал мне видео. У меня было ощущение, что я смотрю за магией», — приводит слова Конате France Info.

Роналдо дважды в своей карьере выигрывал «Золотой мяч» (1997, 2002), трижды становился игроком года по версии ФИФА (1996, 1997, 2002). В составе сборной Бразилии форвард 2 раза становился чемпионом мира (1994, 2002).

В текущем сезоне 24-летний Конате провел 32 матча, в которых отдал 1 голевую передачу. После 28 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает второе место, набрав 64 очка.