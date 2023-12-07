Защитник «Ливерпуля» Матип выбыл на длительный срок из-за разрыва крестов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что защитник Жоэль Матип выбыл на длительный срок из-за разрыва передней крестообразной связки.

«Это разрыв крестообразной связки, так что, к сожалению, это то, чего я ожидал с первой секунды. Все выглядело так. Очень неудачно», — приводит слова Клоппа сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» также из-за повреждения потерял полузащитника Алексиса Макаллистера.

«У него был порез на колене. Пока рана была открыта, мы ее просто перевязывали, конечно, ему было больно, но он мог играть. Затем мы наложили швы, и он уже не мог двигаться. Теперь нам нужно посмотреть, сколько времени займет его восстановление», — сказал Клопп.

Матип получил травму в матче 14-го тура АПЛ против «Фулхэма» (4:3). Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.