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Робертсон: «Справедливо, что «Манчестер Сити» выиграл требл, это лучшая команда Европы»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон назвал заслуженным требл «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23.

«В прошлом сезоне «Сити» был на голову выше всех в АПЛ. Мы были даже не рядом. Очевидно, в последние 4-5 сезонов «Ливерпуль» не давал «Манчестер Сити» расслабляться, мы пытались навязать конкуренцию, но в итоге «горожане» выиграли все. Требл был заслуженным, это лучшая команда Европы с огромным отрывом. Но нам нельзя думать о других. «Ливерпуль» провел прошлый сезон куда ниже своих стандартов, надо попытаться и вернуться на прежний уровень. Я верю, что наша команда способна вновь стать успешной», — приводит talkSPORT слова Робертсона.

В сезоне-2022/23 «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии, Кубок страны и Лигу чемпионов.

Эндрю Робертсон
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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