Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:38

Защитник «Ливерпуля» Робертсон недоволен игрой команды против «Брентфорда»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон остался недоволен игрой команды в матче 18-го тура АПЛ против «Брентфорда» (1:3). Он назвал болельщикам причины поражения.

«Это все нехорошо для болельщиков. Мы часто говорим о стабильности, но у нас ее нет. Мы делаем шаг вперед, а затем делаем его назад, а в таком темпе вернуться на вершину турнирной таблицы невозможно», — цитирует игрока BBC Sport.

«Брентфорд» прервал четырехматчевую победную серию «Ливерпуля» и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ (26 очков). «Ливерпуль» находится на шестой строчке (28 очков).

ФК Брентфорд
ФК Ливерпуль
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» разгромил «Монреаль», Овечкин оформил хет-трик
Секс-символ скелетона и дочь Тутберидзе. Самые запоминающиеся спортивные свадьбы 2022 года
В Китае заявили о росте числа отвергающих западный миропорядок стран
Американский гонщик Кен Блок погиб в ДТП со снегоходом
Экс-голкипер Гашек призвал МОК объяснить причину отстранения россиян
В Польше высмеяли реакцию Моравецкого на чествование Бандеры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мартин Эдегор: «Мы становимся лучше с каждой игрой. «Арсенал» счастлив быть на первом месте»

Каррагер: «Похоже, что конец «Ливерпуля» близок»