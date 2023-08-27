Александр-Арнолд: «Невероятная победа над «Ньюкаслом», это было нечто особенное»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:1) в матче 3-го тура АПЛ. Команда с 28-й минуты играла в меньшинстве.

«Невероятная победа, если честно. Сегодня это было нечто особенное. Нам пришлось очень тяжело. Но мы все сплотились и выдали нечто потрясающее. Это одно из лучших наших выступлений с момента прихода Клоппа. Мы будем вспоминать эту игру как нечто очень, очень особенное. Ребята, вышедшие на поле, были великолепны: Дарвин, Харви, Куанса — все просто молодцы», — приводит слова Александр-Арнолда ВВС.

«Ливерпуль» набрал 7 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре команда встретится дома с «Астон Виллой» (3 сентября).