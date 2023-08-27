Александр-Арнолд: «Невероятная победа над «Ньюкаслом», это было нечто особенное»

Сегодня, 21:27
Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:1) в матче 3-го тура АПЛ. Команда с 28-й минуты играла в меньшинстве.
«Невероятная победа, если честно. Сегодня это было нечто особенное. Нам пришлось очень тяжело. Но мы все сплотились и выдали нечто потрясающее. Это одно из лучших наших выступлений с момента прихода Клоппа. Мы будем вспоминать эту игру как нечто очень, очень особенное. Ребята, вышедшие на поле, были великолепны: Дарвин, Харви, Куанса — все просто молодцы», — приводит слова Александр-Арнолда ВВС.
«Ливерпуль» набрал 7 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре команда встретится дома с «Астон Виллой» (3 сентября).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
4
|Вест Хэм
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
5
|Ливерпуль
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
6
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|8-6
|6
|
7
|Брайтон
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
8
|МЮ
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
9
|Брентфорд
|3
|1
|2
|0
|6-3
|5
|
10
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
11
|Кр. Пэлас
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
12
|Челси
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
13
|Вулверхэмптон
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
14
|Ньюкасл
|3
|1
|0
|2
|6-4
|3
|
15
|Нот. Форест
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
16
|Борнмут
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
17
|Шеффилд Юн.
|3
|0
|0
|3
|2-5
|0
|
18
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0
|
19
|Лутон Таун
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
20
|Бернли
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|25.08
|22:00
|
Челси – Лутон Таун
|3 : 0
|26.08
|14:30
|
Борнмут – Тоттенхэм
|0 : 2
|26.08
|17:00
|
Арсенал – Фулхэм
|2 : 2
|26.08
|17:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|1 : 1
|26.08
|17:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|0 : 1
|26.08
|17:00
|
МЮ – Нот. Форест
|3 : 2
|26.08
|19:30
|
Брайтон – Вест Хэм
|1 : 3
|27.08
|16:00
|
Бернли – Астон Вилла
|1 : 3
|27.08
|16:00
|
Шеффилд Юн. – Ман. Сити
|1 : 2
|27.08
|18:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|1 : 2