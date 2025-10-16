Видео
16 октября, 15:13

Ван Дейк: «Мы полностью сосредоточены на предстоящей задаче — обыграть «Манчестер Юнайтед»

Павел Лопатко

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился ожиданиями от предстоящего матча восьмого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

«Нам предстоит очень важный матч против «Манчестер Юнайтед», которого я уже с нетерпением жду, и это снова возможность показать то, что мы показывали в прошлом году на протяжении всего сезона, и именно по этой причине мы стали чемпионами и сделали счастливыми так много людей по всему миру. И теперь, очевидно, мы нуждаемся друг в друге, чтобы снова достичь этой цели.

Работа — это основа всего, и мы должны найти последовательность и держаться вместе. Мы полностью сосредоточены на предстоящей задаче — обыграть «Манчестер Юнайтед». Это будет захватывающая игра», — цитирует 34-летнего нидерландца Pro Soccer Talk.

«Ливерпуль» примет «МЮ» 19 октября.

