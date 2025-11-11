Ван Дейк: «Нам нет смысла смотреть таблицу, вот и все»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк считает, что сейчас нет смысла смотреть на турнирную таблицу чемпионата Англии.

«Нам нет смысла смотреть на таблицу, вот и все. Думаю, для нас в этом просто нет смысла. Если ты проигрываешь столько матчей, сколько проиграли мы, не думаю, что сейчас нам стоит смотреть таблицу. Но я в футболе достаточно долго [чтобы знать], что сезон не определяется в ноябре или декабре.

Все становится по-настоящему интересным в марте или апреле, когда начинает вырисовываться общая картина. Мы хотим быть наверху, но до этого еще долгий путь и предстоит проделать много тяжелой работы. Поэтому мы должны сохранять смирение, продолжать работать — это наша единственная цель и единственное, на чем мы должны сосредоточиться», — цитирует 34-летнего нидерландца ESPN.

«Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ — у команды 18 очков после 11 матчей. Лидирует «Арсенал» (26 очков).