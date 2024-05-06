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Сегодня, 17:13

Ван Дейк о будущем в «Ливерпуле: «Клуб ждет переходный период, и я буду его частью»

Руслан Минаев
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил на вопрос о своем будущем в клубе. Контракт 32-летнего нидерландца истекает летом 2025 года.

«Предстоит переходный период, и я буду его частью. Думаю, что клуб сосредоточен на вопросе, кто станет новым тренером, и сейчас это главное.

Как я уже говорил, я очень счастлив здесь, я люблю этот клуб, и вы можете это видеть. Он уже стал большой частью моей жизни, это все, что я могу сказать», — цитирует игрока BBC.

В этом сезоне ван Дейк провел за клуб 46 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Вирджил ван Дейк
ФК Ливерпуль
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