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Сегодня, 06:48

Стоунс: «Даже в самых смелых мечтах не мог представить 5 чемпионств в АПЛ»

Руслан Минаев
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Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс прокомментировал чемпионство «горожан» в сезоне-2022/23 АПЛ.

«Это сюрреалистично. Даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что выиграю премьер-лигу пять раз. Это трудно выразить словами. Каждый из титулов, который я выигрывал с командой, был в чем-то особенным и неповторимым», — приводит Sky Sports слова Стоунса.

Ранее «Манчестер Сити» досрочно завоевал чемпионский титул в АПЛ после поражения «Арсенала» от «Ноттингем Форест» (0:1). Теперь у команды Пепа Гвардиолы 88 очков.

Джон Стоунс
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