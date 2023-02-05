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5 февраля, 23:39

Уокер ответил критикам Холанна: «Никто не жаловался, когда он забивал 25 голов в этом сезоне»

Защитник «Манчестер Сити» Уокер ответил критикам Холанна
Руслан Минаев
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер ответил критикам нападающего «горожан» Эрлина Холанна после матча 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:1).

«Никто ничего не говорит об Эрлине, когда он забивает голы, а мы побеждаем. А если мы не побеждаем или он не забивает, внезапно Эрлин становится проблемой, внезапно мы якобы лучше играем без него.

Я слышу это все время, но никто не жаловался, когда он забивал 25 голов в этом сезоне. Он фантастический игрок», — сказал Уокер после матча.

Холанн не забивал в последних двух матчах «Сити» — против «Тоттенхэма» и «Арсенала».

В этом сезоне на счету новрежца 27 матчей, 31 гол и 3 передачи.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Милан 0
2-й тайм

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона 0
Севилья 0
Перерыв

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 1
Манчестер Сити 0
Матч завершен

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
Кайл Уокер
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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