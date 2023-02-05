Уокер ответил критикам Холанна: «Никто не жаловался, когда он забивал 25 голов в этом сезоне»

5 февраля, 23:39
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер ответил критикам нападающего «горожан» Эрлина Холанна после матча 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:1).
«Никто ничего не говорит об Эрлине, когда он забивает голы, а мы побеждаем. А если мы не побеждаем или он не забивает, внезапно Эрлин становится проблемой, внезапно мы якобы лучше играем без него.
Я слышу это все время, но никто не жаловался, когда он забивал 25 голов в этом сезоне. Он фантастический игрок», — сказал Уокер после матча.
Холанн не забивал в последних двух матчах «Сити» — против «Тоттенхэма» и «Арсенала».
В этом сезоне на счету новрежца 27 матчей, 31 гол и 3 передачи.
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