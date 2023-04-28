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Сегодня, 20:42

Защитник «Манчестер Сити» Лапорт мечтает выступать за «Барселону»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт хочет перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, защитник потерял место в стартовом составе «горожан» и хочет сменить команду в летнее трансферное окно. Сообщается, что футболист готов пойти на снижение зарплаты ради игры за сине-гранатовых.

Лапорт выступает за «Манчестер Сити» с января 2018 года.

28-летний защитник провел в этом сезоне всего 8 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.

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