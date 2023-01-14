Аканджи о голе Бруну Фернандеша: «Для меня офсайд очевиден»

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Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи после завершения матча 20-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:2) заявил, что нельзя было засчитывать первый гол «МЮ в этой встрече.
В ходе результативной атаки форвард «Ман Юнайтед» Маркус Рэшфорд находился вне игры, но не коснулся мяча. Главный судья Стюарт Эттуэлл после консультации засчитал гол.
«В той ситуации я оставил Рэшфорда в офсайде, но он играл до последней секунды. Я понимаю, что он не коснулся мяча, но для меня это очевидный офсайд», — приводит слова Аканджи BBC.
«МЮ», который в последний раз проигрывал 6 ноября 2022 года, набрал 38 очков и поднялся на третье место в таблице премьер-лиги, отставая от идущего вторым «Сити» на один балл.
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