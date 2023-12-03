Диаш: «Результат в последних трех матчах был не в пользу «Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш разочарован ничьей с «Тоттенхэмом» (3:3) в матче 14-го тура АПЛ.

«Это чувство разочарования очень похоже на то, что было после игры «Ливерпулем» (матч завершился со счетом 1:1, — прим. «СЭ»). Я бы сказал, что мы доминировали на протяжении большей части матча, но в итоге ничья. В целом я не могу сказать, что недоволен игрой команды. Все были на высоте. Команда была очень агрессивной. Мы были очень остры, создавали моменты. К сожалению, не удалось взять три очка. Результат в последних трех матчах был не в нашу пользу, но команда есть, и вы могли видеть, что она очень жизнеспособна», — приводит слова Диаша ВВС.

«Манчестер Сити» третий матч подряд сыграл вничью b с 30 очками занимает третье место в АПЛ. 6 декабря команда встретятся с «Астон Виллой».