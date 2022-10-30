Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот поделился мнением о нападающем клуба Криштиану Роналду.

«Мы ради, что Роналду [играет в составе] нашей команды. Каждый раз, когда он на поле, мы становимся лучше», — цитирует Далота Football Daily.

В текущем сезоне 37-летний португалец провел за «МЮ» 13 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.