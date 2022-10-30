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Защитник «Манчестер Юнайтед» Далот: «Когда Роналду на поле — мы становимся лучше»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Далот поделился мнением о Роналду
Руслан Минаев
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот поделился мнением о нападающем клуба Криштиану Роналду.

«Мы ради, что Роналду [играет в составе] нашей команды. Каждый раз, когда он на поле, мы становимся лучше», — цитирует Далота Football Daily.

В текущем сезоне 37-летний португалец провел за «МЮ» 13 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Локомотив 0
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Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

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26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
0
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