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13 апреля, 22:46

Защитник «МЮ» Далот: «Мы дважды уступали «Борнмуту» в счете, но у нас был правильный настрой»

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Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот прокомментировал ничью с «Борнмутом» (2:2) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

«Мы дважды уступали в счете, но у нас был правильный настрой, чтобы вернуться и бороться. Мы могли больше контролировать игру, больше владеть мячом и быть более терпеливыми. Ошибки — это часть жизни. Главное — правильно отреагировать на них в следующей игре и в следующие несколько минут, чтобы постараться сделать лучше. Это то, что мы должны преодолеть. Мы должны взять на себя ответственность и постараться не делать этого в следующих играх, и в этом вся сложность», — приводит слова Далота ВВС.

«Манчестер Юнайтед» продлил серию без побед в АПЛ до четырех матчей — 3 ничьи и 1 поражение. Команда Эрика тен Хага с 50 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

ФК Борнмут
ФК Манчестер Юнайтед
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