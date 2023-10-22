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Магуайр — о смерти Бобби Чарльтона: «Он — абсолютная легенда клуба. Нам будет не хватать его»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал уход из жизни легенды манкунианцев Бобби Чарльтона.

«Прежде всего, это очень печальный день. Мы, конечно, узнали об этом (о смерти Бобби Чарльтона, — прим. «СЭ») сегодня днем, и подготовка к игре сильно ударила по нам. Сэр Бобби часто приходил в раздевалку и всячески поддерживал. Он — абсолютная легенда клуба. Он всегда приходил, если мы выигрывали или проигрывали, но его присутствие действительно ощущалось. Нам будет не хватать его, всему миру будет не хватать его», — приводит слова Магуайра ВВС.

Также защитник высказался о победе над «Шеффилд Юнайтед» (2:1) в матче 9-го тура АПЛ.

«Они застали нас врасплох своей расстановкой, но мне показалось, что мы адаптировались. Я знаю, что мы можем играть лучше, чем сегодня, но это важная победа», — сказал Магуайр.

«Манчестер Юнайтед» сообщил о смерти Чарльтона 21 октября. Чемпион мира в составе сборной Англии и обладатель «Золотого мяча» 1966 года умер в возрасте 86 лет.

Бобби Чарльтон. Не стало легенды футбола сэра Бобби Чарльтона. Он был последним из тех, кто выжил в мюнхенской катастрофе

Бобби Чарльтон
Харри Магуайр
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Шеффилд Юнайтед
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