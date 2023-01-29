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Сегодня, 11:32

Магуайр — о роли запасного в «МЮ»: «Я не хочу к этому привыкать»

Мария Гусева
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр высказался о своем положении в клубе.

В нынешнем сезоне 29-летний англичанин выходил в стартовом составе только на 8 матчей.

«Мне 29 лет, и я еще ни разу в карьере не был в таком положении. Не хочу к этому привыкать. Это часть футбола. Я усердно работаю каждый день. Я очень стараюсь, хорошо тренируюсь. Когда будет шанс, я обязательно должен им воспользоваться. Все знают, что такому клубу, как «Манчестер Юнайтед», нужна конкуренция в составе. У нас есть центральные защитники топ-уровня», — цитирует ITV Магуайра.

«МЮ» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков в 20 матчах.

Харри Магуайр
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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