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Сегодня, 18:31

Шоу: «Рэшфорд может стать одним из лучших в мире»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу после завершения матча 18-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:0) отметил игру нападающего Маркуса Рэшфорда.

«Сейчас он находится в отличной форме. Он абсолютно уверен в себе. Это футболист высокого класса, который может стать одним из лучших в мире», — приводит слова Шоу BBC.

Рэшфорд рассказал, что проспал командное собрание перед матчем. За нарушение дисциплины главный тренер не включил его в стартовый состав.

Однако футболист вышел на замену во втором тайме и забил победный гол.

В нынешнем сезоне 25-летний Рэшфорд принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и записал в свой актив четыре результативные передачи.

Маркус Рэшфорд
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Юнайтед
Люк Шоу
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