Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:28

Люк Шоу о новом контракт с «МЮ»: «Я очень вырос здесь и как человек, и как игрок»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал продление контракта с клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

«Девять лет назад я подписал контракт с этим удивительным клубом, и я очень рад, что продлеваю свое пребывание в нем. С тех пор, как я приехал в Манчестер, я очень вырос и как человек, и как игрок. Я знаю, что необходимо для успеха в таком клубе, как этот. Мы находимся в начале пути под руководством главного тренера и его штаба. Мы добились успеха уже в этом сезоне, но мы хотим гораздо большего. У нас есть прекрасная возможность создать здесь нечто особенное, и я собираюсь отдать все силы, чтобы стать частью этого», — приводит слова Шоу пресс-служба клуба.

27-летний игрок с 2014 года провел 249 матчей за клуб, забил 4 гола и отдал 28 результативных передач.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Люк Шоу
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Охота за первой ракеткой. Возглавит ли Медведев рейтинг ATP в ближайшее время?
«Все лучше и лучше». Медведев стал королем харда
На Украине сообщили о наличии трех бригад истребителей МиГ-29
Запад допустил причастность Польши или Украины к подрыву СП
В Санкт-Петербурге арестовали американца по обвинению в развратных действиях
Захарова назвала условие разморозки счетов Института имени Гёте
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Люк Шоу подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Спортдир «Манчестер Юнайтед»: «Люк Шоу вырос в одного из лучших защитников в мире»