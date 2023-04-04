Люк Шоу о новом контракт с «МЮ»: «Я очень вырос здесь и как человек, и как игрок»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал продление контракта с клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

«Девять лет назад я подписал контракт с этим удивительным клубом, и я очень рад, что продлеваю свое пребывание в нем. С тех пор, как я приехал в Манчестер, я очень вырос и как человек, и как игрок. Я знаю, что необходимо для успеха в таком клубе, как этот. Мы находимся в начале пути под руководством главного тренера и его штаба. Мы добились успеха уже в этом сезоне, но мы хотим гораздо большего. У нас есть прекрасная возможность создать здесь нечто особенное, и я собираюсь отдать все силы, чтобы стать частью этого», — приводит слова Шоу пресс-служба клуба.

27-летний игрок с 2014 года провел 249 матчей за клуб, забил 4 гола и отдал 28 результативных передач.