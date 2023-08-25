Люк Шоу выбыл на длительный срок из-за мышечной травмы

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу выбыл из-за мышечной травмы. По информации The Athletic, срок восстановления 28-летнего англичанина может быть длительным.

В «МЮ» надеются, что игрок вернется на поле через недели, а не месяцы.

В этом сезоне АПЛ Шоу провел два полных матча — против «Вулверхэмптона» (1:0) и «Тоттенхэма» (0:2).

В прошлом сезоне он сыграл в 31 матче чемпионата Англии, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.