Магуайр: «В этом сезоне я чувствую, что нахожусь в хорошем состоянии морально и физически»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр оценил свое выступление в текущем сезоне.

«Суть моей работы — быть готовым и тренироваться как можно лучше, — цитирует Goal Магуайра. — Я всегда тренируюсь усердно и делаю очень много. Я доказал это, потому что каждый раз, когда мне давали возможность, я чувствовал, что выступаю очень хорошо. В этом сезоне я чувствую, что нахожусь в хорошем состоянии морально и физически, и каждый раз, когда я играл, я делал это хорошо».

Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. Срок контракта 30-летнего англичанина с клубом рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Магуайр провел за «МЮ» 25 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.