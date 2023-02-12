Магуайр — о победе над «Лидсом»: «Нам был необходим реванш»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал победу над «Лидсом» (2:0) в матче 23-го тура чемпионата Англии.

«Победа в игре — это самое важное. Я, как капитан команды, ставлю общие цели выше своих. Играю я или нет, я хочу, чтобы команда побеждала и добивалась успеха. Впереди еще много важных игр, но приятно приехать сюда и победить. Это заслуга команды и общего настроя. Мы знаем, насколько важна эта победа для наших болельщиков, поскольку мы не обыграли «Лидс» ранее. Мы были расстроены, и знали, что сегодня был необходим реванш, и мы его получили», — цитирует BBC Магуайра.

«Манчестер Юнайтед» набрал 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс», который проводил первый матч после увольнения Джесси Марша с поста главного тренера, остается на грани зоны вылета: 17-е место и 19 очков.