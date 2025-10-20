Магуайр — о победе над «Ливерпулем»: «Мы будем использовать это как мотивацию»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:1) в гостевом матче 8-го тура АПЛ.

Магуайр забил победный гол на 87-й минуте.

«Насколько важна эта победа? Это значит для нас все. За последние несколько лет они были сильнее нас, и это не пошло на пользу нашей команде. Мы не дарили нашим болельщикам такого количества дней, как сегодня, так что прошло много времени с тех пор, как мы вышли сюда и набрали три очка.

Это не просто три очка для клуба и для ребят. Я играю на этом стадионе уже семь лет, и было непросто выиграть. Это ради болельщиков, и я надеюсь, что они отлично провели вечер. Мы не будем увлекаться, потому что как команда не можем себе этого позволить, мы будем использовать это как мотивацию», — цитирует 32-летнего англичанина Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» (13 очков после восьми матчей) поднялся на девятое место в таблице чемпионата Англии.