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Сегодня, 16:28

Защитник «Манчестер Юнайтед» Мартинес выбыл на длительный срок из-за травмы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес выбыл из строя на длительный срок из-за обострения травмы стопы, сообщает пресс-служба клуба.

Аргентинский футболист получил повреждение в матче против «Арсенала» (1:3), который состоялся 3 сентября. После этого Мартинес сыграл в следующих двух встречах команды с «Брайтоном» (1:3) и «Баварией» (3:4).

«Бало принято решение, что ему необходим период восстановления и реабилитации. В настоящее время проводится обследование для определения дальнейших действий. Серхио Регулон также не примет участия в субботнем матче против «Кристал Пэлас», получив небольшое повреждение», — говорится в заявлении клуба.

Источник: ФК Манчестер Юнайтед
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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