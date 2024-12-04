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Защитник «Манчестер Юнайтед» Мазрауи отказался участвовать в ЛГБТ-акции перед матчем с «Эвертоном»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Марокко Нуссаир Мазрауи отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) перед матчем против «Эвертона» (4:0) в 13-м туре АПЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

По информации источника, 27-летний футболист сообщил об отказе от участия в акции из-за религиозных убеждений. Партнеры Мазрауи по команде поддержали защитника и также не стали надевать специальную экипировку в цветах радужного флага.

Мазрауи перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Баварии» в августе этого года. Марокканец провел за манкунианцев 20 матчей во всех турнирах, отличившись двумя результативными передачами.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Эвертон
Нуссаир Мазрауи
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