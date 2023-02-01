Защитник «Манчестер Юнайтед» Туанзебе перешел в «Сток Сити» на правах аренды

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Защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе перешел в «Сток Сити» на правах аренды до конца этого сезона, сообщает пресс-служба клуба.
25-летний защитник и выпускник академии провел 37 матчей за основную команду «МЮ» и не отметился результативными действиями.
Также Туанзебе надевал капитанскую повязку в матче Кубка Англии против своего родного клуба «Рочдейл» и совершил редкий подвиг, возглавив «Юнайтед» в каждой из возрастных категорий.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования