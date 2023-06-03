Защитник Огбонна в конце сезона обсудит с «Вест Хэмом» продление контракта

Защитник «Вест Хэма» Анджело Огбонна подтвердил, что переговоры о продлении контракта затянутся до конца сезона.

«Мы общаемся о контракте. Мы ждем конца сезона, чтоб все обсудить. Я чувствую себя здесь как дома, мне нравится клуб и болельщики, и я буду продолжать отдавать все силы «Вест Хэму», — приводит слова Огбонны Corriere dello Sport.

У итальянского защитника заканчивается контракт с клубом этим летом. В среду, 7 июня, «молотки» встретится с «Фиорентиной» в финале Лиги конференций.

35-летний Огбонна в текущем сезоне сыграл за «Вест Хэм» 30 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Он выступает за клуб с 2015 года.