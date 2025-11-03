Видео
3 ноября, 06:02

Александр-Арнолд — о «Ливерпуле»: «Я всегда буду любить клуб, я всегда буду его фанатом»

Павел Лопатко

Защитник «Реала» Трент Александр-Арнолд в преддверии матча общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» рассказал о своем отношении к бывшей команде.

«Я всегда буду любить клуб, я всегда буду его фанатом. Я всегда буду благодарен за возможности и то, чего мы достигли вместе, — они будут жить со мной вечно. Несмотря ни на что, мои чувства к «Ливерпулю» не изменятся. Там у меня остались воспоминания, которые сохранятся со мной на всю жизнь, и независимо от того, как меня примут, это не изменится», — цитирует 27-летнего англичанина Prime Video Sport.

Александр-Арнолд играл за «Ливерпуль» в 2016-2025 годах. Вместе с этой командой он в том числе дважды выигрывал чемпионат Англии (в сезонах 2019/20 и 2024/25) и Лигу чемпионов (2018/19).

«Ливерпуль» примет «Реал» 4 ноября. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

2

  • serkonol

    безмозглые будут тренту свистеть.

    03.11.2025

    Трент Александр-Арнолд
    ФК Ливерпуль
    ФК Реал
