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Сегодня, 19:11

Защитник сборной Англии Триппьер травмировался перед стартом Евро-2024

Виктория Кравченко
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Защитник «Ньюкасла» и сборной Англии Киран Триппьер получил повреждение в преддверии начала чемпионата Европы — 2024.

По данным Chronicle, 33-летний футболист травмировался в товарищеском матче между «Ньюкаслом» и «Тоттенхэмом» (1:1, пенальти — 5:4), который состоялся сегодня, 22 мая. Игрок покиул поле в первом тайме, после чего ему приложили лед к голеностопу.

В текущем сезоне Триппьер отметился 1 голом и 10 результативными передачами в 28 матчах АПЛ.

Перед стартом Евро-2024 Англия проведет товарищеские матчи с Исландией (3 июня) и Боснией и Герцеговиной (7 июня).

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