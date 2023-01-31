Защитник сборной Украины Забарный стал игроком «Борнмута»

31 января, 23:48
Защитник киевского «Динамо» Илья Забарный стал игроком «Борнмута», сообщает сайт английской команды.
20-летний игрок сборной Украины заключил контракт на 5,5 лет с новой командой.
Финансовые условия сделки не разглашаются, но согласно информации британских СМИ, трансфер Забарного обошелся «Борнмуту» в 23 миллиона фунтов стерлингов. При этом «Динамо» получило право на 20% от следующего трансфера футболиста.
По условиям трансфера «Динамо» и «Борнмут» также согласовали проведение благотворительного товарищеского матча.
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Основные источники исследования