Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:46

Защитник Серхио Гомес перешел из «Манчестер Сити» в «Реал Сосьедад»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Защитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес перешел в «Реал Сосьедад», сообщает пресс-служба испанцев. Контракт рассчитан до лета 2030 года.

В СМИ пишут, что клуб заплатил за 23-летнего игрока 10 миллионов евро. Сообщалось, что «Манчестер Сити» будет иметь право обратного выкупа, а также получит 15 процентов в случае трансфера Гомеса в другой клуб.

Защитник перешел в «Манчестер Сити» из «Андерлехта» летом 2022 года за 15 миллионов евро. Всего испанец провел за «горожан» 38 матчей и сделал 2 голевые передачи.

ФК Манчестер Сити
ФК Реал Сосьедад
0
Читайте также
Звезды Олимпиады: фавориты и самые титулованные спортсмены на Играх в Париже
Семья Мбаппе хочет купить футбольный клуб «Кан»
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
Красно-белые взяли самого дорогого футболиста США, его рост ниже, чем у Месси. Кто такой Эсекьель Барко, которого купил «Спартак»
В Кремле назвали недопустимыми грубые высказывания Байдена в адрес президентов
С Днем Петра и Павла: открытки, картинки, поздравления
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Зиркзее проходит медосмотр перед трансфером в «Манчестер Юнайтед»