Защитник Серхио Гомес перешел из «Манчестер Сити» в «Реал Сосьедад»

Защитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес перешел в «Реал Сосьедад», сообщает пресс-служба испанцев. Контракт рассчитан до лета 2030 года.

В СМИ пишут, что клуб заплатил за 23-летнего игрока 10 миллионов евро. Сообщалось, что «Манчестер Сити» будет иметь право обратного выкупа, а также получит 15 процентов в случае трансфера Гомеса в другой клуб.

Защитник перешел в «Манчестер Сити» из «Андерлехта» летом 2022 года за 15 миллионов евро. Всего испанец провел за «горожан» 38 матчей и сделал 2 голевые передачи.