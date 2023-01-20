Защитник «Специи» Кивиор перейдет в «Арсенал»

Защитник сборной Польши Якуб Кивиор, выступающий в итальянском чемпионате за «Специю», перейдет в «Арсенал», сообщает журналист Фабрицио Романо.

22-летний поляк подпишет с английским клубом до 2028 года.

Его контракт со «Специей» рассчитан до лета 2025-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кивиор поучаствовал в 19 матчах за «Специю». На чемпионате мира-2022 он провел четыре игры в составе сборной Польши.