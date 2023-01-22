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Защитник «Специи» Якуб Кивиор подпишет с «Арсеналом» 5-летний контракт, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Сегодня, 22 января, польский футболист будет представлен в качестве игрока «канониров».
Сумма трансфера составит 25 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 22-летний Кивиор поучаствовал в 19 матчах за «Специю». На чемпионате мира-2022 он провел четыре игры в составе сборной Польши.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования