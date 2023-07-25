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Сегодня, 17:20

Защитник «Тоттенхэма» Санчес сомневается в переходе в «Спартак»

Виталий Косик
Корреспондент
Давинсон Санчес.
Фото Global Look Press
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Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес не уверен в переходе в «Спартак», сообщает The Athletic.

Ранее сообщалось, что клубы договорились о трансфере защитника и сделка зависит от футболиста.

По информации издания, игрок очень скептично относится к возможной смене команды. Он хотел бы остаться в АПЛ.

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне 27-летний колумбиец провел за команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Давинсон Санчес
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