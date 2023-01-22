Защитник «Вест Хэма» Доусон прошел медосмотр для перехода в «Вулверхэмптон»

Защитник «Вест Хэма» Крэйг Доусон продолжит карьеру в «Вулверхэмптоне», утверждает Sky Sports.

По данным источника, 32-летний англичанин прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет с «волками» контракт на 2,5 года. Клуб заплатит за футболиста 3,3 миллиона фунтов.

Ожидается, что «Вулверхэмптон» объявит о трансфере в ближайшие сутки.

Доусон выступает за «Вест Хэм» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 защитник забил 1 гол в 13 матчах за команду.