Защитник «Вест Хэма» Доусон прошел медосмотр для перехода в «Вулверхэмптон»

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Защитник «Вест Хэма» Крэйг Доусон продолжит карьеру в «Вулверхэмптоне», утверждает Sky Sports.
По данным источника, 32-летний англичанин прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет с «волками» контракт на 2,5 года. Клуб заплатит за футболиста 3,3 миллиона фунтов.
Ожидается, что «Вулверхэмптон» объявит о трансфере в ближайшие сутки.
Доусон выступает за «Вест Хэм» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 защитник забил 1 гол в 13 матчах за команду.
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Основные источники исследования