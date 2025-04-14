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14 апреля, 17:23

Ван Дейк — о возможном чемпионстве «Ливерпуля»: «Я знаю, что это значит для клуба»

Алина Савинова
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Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, какое значение для него имеет английский клуб.

«Я присоединился к клубу в 2017 году по многим причинам. Например, из-за того, насколько много значит быть связанным с «Ливерпулем» для всех скаузеров и болельщиков клуба по всему миру. Я всегда горжусь тем, что надеваю эту футболку, выхожу на поле и стараюсь быть лучшей версией себя с точки зрения футболиста, которым я являюсь», — приводит ESPN слова ван Дейка.

Также футболист поделился мыслями о возможном чемпионстве команды в этом сезоне.

«Мы находимся в двух победах и шести очках от успеха. Я знаю, что это значит для клуба, и я знаю, что это принесет нам, если это случится. Большинство игроков этого не знают, так что, когда это случится, это будет прекрасно, но нам еще нужно работать», — добавил он.

«Ливерпуль» набрал 76 очков за 32 матча и возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Красные» опережают идущий на втором месте «Арсенал» на 13 баллов.

В нынешнем сезоне 33-летний ван Дейк провел 32 матча в чемпионате Англии, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что защитник подпишет новый контракт с красными сроком на два года.

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Вирджил ван Дейк
Футбол
ФК Ливерпуль
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