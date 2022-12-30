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Сегодня, 19:55

Защитник «Зальцбурга» Вебер прошел медосмотр для перехода в «Лидс»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Зальцбурга» Максимилиан Вебер в четверг прошел медицинское обследование в «Лидсе» в преддверии предстоящего январского трансфера, сообщает Salzburger Nachrichten.

По данным австрийского издания, ожидается, что о переходе 24-летнего игрока будет объявлено в ближайшие дни.

Австрийский футболист перешел в «Зальцбург» летом 2019 года из «Севильи». Контракт рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Вебер сыграл в составе команды 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

Источник: Salzburger Nachrichten
Футбол
ФК Лидс
ФК Ред Булл Зальцбург
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